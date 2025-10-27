Merenda escolar é desviada por funcionárias terceirizadas e vigia de condomínio

Alimentos e materiais de limpeza foram furtados por três funcionárias terceirizadas de uma escola municipal, localizada no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio, na última sexta-feira (24). De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), os itens eram depositados em sacos de lixo para parecerem que seriam descartados.

Ainda segundo a pasta, além das funcionárias, um vigia de um condomínio vizinho também participava dos furtos. A Polícia Militar foi acionada e encaminhou as mulheres e o vigia à 19ª DP (Tijuca). O nome da instituição de ensino e dos acusados não foi divulgado pela SME.

Em meio a uma vistoria realizada por agentes da SME, na última sexta-feira, foi constatado que ainda mais alimentos e materiais de limpeza estavam sendo selecionados para serem desviados. A pasta pediu para a empresa responsável pelas funcionárias, que elas sejam demitidas por justa causa.

Itens encontrados com os suspeitos | Foto: Divulgação - SME

Através de nota, a Polícia Civil confirmou que as três funcionárias mais o vigia foram encaminhadas à delegacia e autuados em flagrante por furto dentro de um local de ensino. A ocorrência foi levada para a Justiça, mas não se tem a confirmação de que os acusados continuam presos.