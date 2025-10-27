Itaboraí realiza 2ª edição do Social Mulher com serviços gratuitos nesta quarta-feira (29)

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Subsecretaria de Políticas da Mulher, promoverá na próxima quarta-feira (29), das 8h às 12h, a 2ª edição do Social Mulher, na Praça Alarico Antunes, no Centro. O evento tem como objetivo oferecer serviços gratuitos voltados ao bem-estar, à saúde e à valorização feminina, fortalecendo as políticas públicas voltadas para as mulheres no município.

Durante a ação, serão oferecidos diversos atendimentos gratuitos, como maquiagem, corte de cabelo, design de sobrancelhas, trancista, massagem, atendimento jurídico e psicológico, orientação com assistente social, aferição de pressão e vacinação.

A subsecretária municipal de Políticas da Mulher, Joana Lage, destaca que o Social Mulher é uma oportunidade para as mulheres de Itaboraí cuidarem de si mesmas e conhecerem os serviços oferecidos pela Prefeitura.

“Nosso objetivo é promover um dia especial de acolhimento, cuidado e escuta. Queremos que cada mulher se sinta valorizada e saiba que existe uma rede de apoio disponível para elas. Essa ação é uma forma de fortalecer o vínculo entre o poder público e a população feminina”, afirmou a subsecretária.

A ação conta com apoio das secretarias municipais de Governo, Turismo e Eventos, Saúde, Desenvolvimento Social, Cultura e Segurança, além da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do projeto Empoderada Social.

