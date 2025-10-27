Bebê prematuro dado como morto chora dentro do caixão durante velório

Um bebê recém-nascido e prematuro de 5 meses, dado como morto em uma maternidade de Rio Branco, no Acre, foi retirado do próprio velório com vida, no último sábado (25). Segundo informações divulgadas pelo MP-AC (Ministério Público do Acre), ele estava sendo velado quando familiares constataram que ainda estava vivo.

De acordo com a família da criança, cerca de 12 horas após o bebê ser dado como morto, uma funerária particular chegou a buscá-lo na maternidade e o levou para ser enterrado no cemitério. Antes do sepultamento, porém, uma parente pediu para abrir o caixão e viu que ele estava chorando.

Em nota, a Sesacre (Secretaria de Estado de Saúde do Acre), por meio da direção, a maternidade informou que o bebê atendido na unidade foi inicialmente declarado sem sinais vitais após um parto normal, na noite da última sexta (24). "Todos os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos pela equipe multiprofissional, e o óbito foi constatado e comunicado à família", divulgou a pasta.

A Secretaria de Saúde confirmou que bebê foi encontrado com vida 12 horas após receber atestado de óbito. "Já fora das dependências da unidade, o bebê, prematuro extremo, apresentou sinais vitais e foi imediatamente levado de volta à maternidade". Até este sábado (25), ele estava em estado gravíssimo, "sob cuidados intensivos e acompanhamento contínuo da equipe médica e de enfermagem", divulgou a pasta.

O bebê prematuro segue internado na UTI neonatal da maternidade, agora em estado grave, mas "clinicamente estável". A informação consta no último boletim médico emitido pela unidade de saúde às 12 horas deste domingo (26), conforme divulgado pela Sesacre.

Pais do bebê são do município de Pauiní, no interior do Amazonas, e buscaram atendimento no Acre para a realização do parto prematuro, segundo MP.

Ainda neste sábado (25), Ministério Público oficiou a secretaria estadual e a maternidade com pedidos de informação sobre o caso. Em nota, o MP-AC divulgou que, por intermédio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde e "diante da gravidade dos fatos noticiados", atua para "garantir que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas, bem como para apurar responsabilidades e adotar as medidas cabíveis".

Secretaria de Saúde diz que instaurou uma apuração interna na maternidade para esclarecer caso.

Polícia Civil esteve na maternidade na manhã deste domingo (26) para cumprir mandados de busca e apreensão, segundo imprensa local.