Iza é coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense após 3 anos afastada do cargo

A coroação ocorreu durante a tradicional feijoada na quadra de Ramos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 27 de outubro de 2025 - 09:39
A cantora foi coroada rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense -

A cantora Iza, de 35 anos, reassumiu o posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, durante a feijoada da agremiação, na quadra de Ramos, neste domingo (26). A coroação pôs fim a um afastamento de três anos. “Nenhum lugar se compara ao nosso lar”, escreveu a artista na legenda de uma publicação nas redes sociais.

Iza chegou à quadra da Imperatriz Leopoldinense e coroou a nova Rainha Mirim da Corte do Crias da Imperatriz. Durante a cerimônia, a mãe da pequena Nala, chegou a se emocionar com a homenagem prestada pela agremiação, que desfilará no domingo de Carnaval, dia 15 de fevereiro.

Logo em seguida, o conjunto de oncinha que Iza usava deu lugar para uma roupa dourada cheia de franjas e brilho. Depois de receber a coroa de rainha de bateria das mãos de Cris Vianna, a cantora se jogou no samba. 

