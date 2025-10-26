DH prende homem que assassinou a ex-companheira esganada em São Gonçalo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam em flagrante, neste sábado (25/10), um homem que assassinou a ex-companheira, com quem manteve relação durante 13 anos. Ele foi capturado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo os agentes, a família acionou a polícia após constatar que, na madrugada deste sábado, a vítima havia sido morta no interior da casa, em Engenho do Roçado, São Gonçalo, onde residia sozinha depois da separação do casal.

Leia também:

Onde está Erika? Família de gonçalense sequestrada faz apelo por informações

Lula convida presidente da Fifa para conhecer Universidade do Esporte

As diligências preliminares apontaram que o homem, com quem a vítima tinha dois filhos menores de idade, por ciúmes e por não aceitar o término do relacionamento, matou a ex-companheira esganada. Além disso, trocou as roupas dela, modificou a cena do crime e a colocou em posição de dormir.