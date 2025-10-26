Lula convida presidente da Fifa para conhecer Universidade do Esporte

Lula também aproveitou para falar do futebol brasileiro e exaltou a conquista do time feminino do Corinthians - Foto: Reprodução - Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para vir ao Brasil ainda neste ano para participar do lançamento da Universidade do Esporte no Brasil.

O projeto foi anunciado pelo governo em agosto e deve reunir o trabalho dos ministérios do Esporte e da Educação (MEC). Segundo o MEC, o objetivo é criar uma instituição pública voltada à formação de profissionais qualificados, de modo a fortalecer a base do esporte nacional e contribuir para o desenvolvimento técnico e científico do setor.

Lula se encontrou neste domingo (26) com Infantino durante as reuniões da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), que é realizada em Kuala Lumpur, na Malásia.

Durante o encontro, o presidente recebeu uma camisa de presente e disse que vai estender o convite a outros dirigentes internacionais.

“Eu o recebi para uma breve conversa na sede da Asean, em Kuala Lampur, na Malásia. Pretendo convidar dirigentes de outras entidades esportivas internacionais para o evento porque queremos trocar experiências e conhecimento na área”, disse o presidente.

Lula também aproveitou para falar do futebol brasileiro e exaltou a conquista do time feminino do Corinthians, que venceu a Libertadores 2025, na semana passada.

“Fiquei feliz com o entusiasmo de Infantino com a proposta da universidade e a disposição de fortalecimento de parceria com a FIFA”, completou Lula.