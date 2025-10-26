Polícia Civil estoura fábrica clandestina de bebidas

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), estouraram, nesta sexta-feira (24/10), uma fábrica clandestina de bebidas, em Realengo, na Zona Oeste do Rio, e prenderam em flagrante o responsável pelo local.

Após informações de inteligência, os agentes descobriram que um homem utilizava os fundos de uma residência como ponto de receptação de aparelhos celulares roubados e, simultaneamente, como laboratório de falsificação de bebidas alcoólicas de marcas conhecidas.

Durante a ação, os policiais civis encontraram galões com líquidos de origem desconhecida, substâncias químicas nocivas à saúde, garrafas falsificadas, lacres, rótulos e equipamentos utilizados na adulteração. As condições da residência eram insalubres e colocava a vida dos consumidores em alto risco, já que os produtos eram manipulados sem qualquer controle sanitário, com adição de substâncias químicas e álcool de procedência duvidosa.

Além das bebidas falsificadas, os agentes também apreenderam diversos aparelhos celulares com registro de roubo e furto. O material apreendido foi encaminhado à perícia para análise laboratorial e o responsável conduzido à delegacia, onde foi autuado pelos crimes de falsificação de produtos destinados a consumo e receptação qualificada.