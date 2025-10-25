São Gonçalo muda trânsito para a II Corrida e Caminhada Sest Senat, no Centro

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou um esquema especial de trânsito para a realização da II Corrida e Caminhada Sest Senat no município. O evento acontecerá neste domingo (26). A concentração será às 7h, na Praça Doutor Luiz Palmier, com o início da corrida agendado para às 8h.

A corrida começará na Praça Doutor Luiz Palmier, seguindo pela Rua Doutor Nilo Peçanha até a altura do Clube Mauá, retornando pela Avenida Presidente Kennedy até a altura do Clube Tamoio, retornando até a Praça Doutor Luiz Palmier.

As ruas Dr. Feliciano Sodré, no trecho entre a Rua Salvatori e a Rua Carlos Gianelli; e a Rua Dr. Nilo Peçanha, no trecho entre a Rua Carlos Gianelli e a Rua General Antônio Rodrigues, serão totalmente interditadas, com o fluxo de veículos interrompido.

O fluxo de veículos será parcialmente interditado, com os bloqueios acontecendo na faixa do bordo esquerdo, considerando seus respectivos sentidos regulamentados de circulação, nas vias: Avenida Presidente Kennedy, no trecho entre o Clube Mauá e a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca; na Rua Francisco Portela, no trecho entre a Rua Magistrado Francisco de Assis Fonseca e a Rua Coronel Serrado; na Rua Coronel Moreira César, no trecho entre a Rua Coronel Serrado e a Rua Lara Vilela; e na Rua Dr. Feliciano Sodré, no trecho entre a Rua Lara Vilela e a Rua Salvatori.

Com as interdições, a Rua Aluísio Neiva passará a operar em sentido único de circulação viária, no trecho compreendido entre a Rua Salvatori e a Rua Antônio Santos Figueiredo, no sentido Estrela do Norte. O trânsito de veículos que normalmente circulam pelas Ruas Dr. Feliciano Sodré (entre a Rua Salvatori e a Rua Carlos Gianelli) e Dr. Nilo Peçanha (entre a Rua Carlos Gianelli e a Rua General Antônio Rodrigues) será desviado para a Rua Aluísio Neiva. Já a Rua Salvatori, no trecho compreendido entre as Ruas Dr. Feliciano Sodré e Aluísio Neiva, passará a operar em sentido único de circulação, no sentido Rocha.

O estacionamento de veículos está proibido nas vias mencionadas. Os veículos estacionados em desacordo com esta determinação estarão sujeitos à remoção, conforme o disposto no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Está permitido o estacionamento de veículos apenas no bordo esquerdo da Rua Coronel Rodrigues, considerando o sentido regulamentado de circulação viária, e no bordo direito da Rua João de Souza, considerando o sentido regulamentado de circulação viária.

As mudanças no trânsito entrarão em vigor no dia 26 e permanecerão exclusivamente até o fim da caminhada, com o trânsito retornando ao sentido normal de circulação após o evento.