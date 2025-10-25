Futebol Feminino: Brasil vence a Inglaterra por 2x1 em amistoso
Seleção tem bom resultado contra a atual campeã europeia em Manchester
min de leitura | Escrito por Redação | 25 de outubro de 2025 - 18:45
Em amistoso, a Seleção feminina do Brasil bateu a Inglaterra neste sábado (25), por 2x1, no Etihad Stadium, em Manchester. Os gols da vitória foram marcados por Bia Zaneratto e Dudinha. Georgia Stanway marcou para as inglesas.
O Brasil brilhou no início e precisou ter garra no fim. As meninas brasileiras abriram 2x0 em 17 minutos de jogo. Mas, ainda na primeira etapa, Angelina foi expulsa.
A equipe do técnico Arthur Elias passou a se segurar na defesa para garantir o resultado. A Inglaterra marcou de pênalti no início da segunda etapa e passou a pressionar.
Mas o placar persistiu, com triunfo brasileiro na casa inglesa. O próximo amistoso do Brasil no giro pela Europa será na terça-feira (28), contra a Itália, em Parma.