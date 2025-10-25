Polícia Civil prende criminoso que assassinou uma mulher na Baixada Fluminense

As investigações apontaram que o homem foi o responsável pelo feminicídio da jovem Emiliane de Almeida Silva - Foto: Divulgação

As investigações apontaram que o homem foi o responsável pelo feminicídio da jovem Emiliane de Almeida Silva - Foto: Divulgação

Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam o assassino da jovem Emiliane de Almeida Silva. Ele foi capturado, nesta sexta-feira (24/10), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A ação contou com o apoio e troca de informações entre os policiais civis da 17ª DP (São Cristóvão), 33ª DP (Realengo) e Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter).

De acordo com os agentes, o criminoso faz parte de um grupo de milicianos, com forte atuação na região de Shangrilá, em Belford Roxo. Ele possui perfil extremamente violento e aterrorizava os moradores da região.

Leia também:

Contas em dia, mas a água não! Comerciantes da Praia das Pedrinhas denunciam falta de abastecimento após instalação de hidrômetros

PM apreende grande quantidade de drogas na Comunidade da Chácara, em Niterói

As investigações apontaram que o homem foi o responsável pelo feminicídio da jovem Emiliane de Almeida Silva. O crime ocorreu em novembro do ano passado e foi registrado em vídeo. Nas imagens, a vítima aparece levando um tapa e logo depois o criminoso efetua o disparo contra a cabeça dela.

Contra ele, havia ainda três mandados de prisão pelos crimes de homicídio e feminicídio, que foram cumpridos. Durante as diligências, o criminoso tentou fugir em uma moto, mas acabou caindo do veículo e foi alcançado pelos agentes. Ele foi socorrido ao hospital e depois encaminhado à delegacia.