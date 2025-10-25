PM apreende grande quantidade de drogas na Comunidade da Chácara, em Niterói
Durante patrulhamento, suspeito fugiu e abandonou sacola com mais de mil pinos de cocaína e outras drogas
Policiais militares do 12º BPM apreenderam grande quantidade de drogas na Comunidade da Chácara, no Centro de Niterói, durante patrulhamento na manhã desta sexta-feira (24).
Os policiais realizavam um patrulhamento na Rua Jornalista Moacir Padilha, quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, o suspeito fugiu do local deixando para trás um saco de lixo.
Ao revistarem o saco de lixo, os policiais encontraram 1.050 pinos de cocaína, 280 invólucros de maconha e uma roupa camuflada.
O material foi apreendido e encaminhado à 76ª DP (Centro).