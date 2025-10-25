PM apreende grande quantidade de drogas na Comunidade da Chácara, em Niterói

O material foi apreendido e encaminhado à 76ª DP (Centro) - Foto: Divulgação

Policiais militares do 12º BPM apreenderam grande quantidade de drogas na Comunidade da Chácara, no Centro de Niterói, durante patrulhamento na manhã desta sexta-feira (24).

Os policiais realizavam um patrulhamento na Rua Jornalista Moacir Padilha, quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, o suspeito fugiu do local deixando para trás um saco de lixo.

Ao revistarem o saco de lixo, os policiais encontraram 1.050 pinos de cocaína, 280 invólucros de maconha e uma roupa camuflada.

O material foi apreendido e encaminhado à 76ª DP (Centro).