Contas em dia, mas a água não! Comerciantes da Praia das Pedrinhas denunciam falta de abastecimento após instalação de hidrômetros

Segundo os comerciantes, mesmo diante do problema, as contas não param de chegar - Foto: Layla Mussi

Comerciantes da Praia das Pedrinhas, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, estão enfrentando problemas referentes ao abastecimento de água na região após intervenções realizadas pela concessionária Águas do Rio no local, que passa por obras de revitalização.

Segundo relatos dos comerciantes afetados, as contas continuam chegando, enquanto o abastecimento não é feito de maneira adequada, o que tem obrigado os estabelecimentos a recorrerem a alternativas, como o uso de caminhões-pipa, para garantir o funcionamento dos comércios.

Problemas no abastecimento de água têm prejudicado bares e restaurantes da Praia das Pedrinhas, que recorrem a caminhões-pipa para manter o funcionamento | Foto: Layla Mussi

"Estamos com esse problema desde a instalação de hidrômetros feita pela Águas do Rio. Antigamente não era assim, não tinhamos nenhum problema com água, caia normalmente, agora precisamos comprar pipa, pagar por isso, além de sermos cobrados com as contas da concessionária, que não param de chegar, o que é muito injusto", contou o comerciante Joséde Cassi.

Ainda de acordo com eles, diversas reclamações já foram feitas à concessionária, que informou que enviaria uma equipe ao local para resolver o problema, mas até o momento, nada foi feito.

Comerciantes da Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, denunciam falta d’água após obras realizadas pela Águas do Rio | Foto: Layla Mussi

"A gente que tem comércio não tem como ficar sem água. Como vamos lavar os pratos, os copos, limpar as coisas aqui de dentro? É uma situação muito complicada, porque temos que arcar com as contas, enquanto a água que é boa, não recebemos", completou outro comerciante.

Procurada, a concessionária Águas do Rio informou em nota que o abastecimento na região da Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo, está normalizado, e que o caso é pontual na matrícula mencionada. A empresa reforçou que segue disponível pelo número 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.

