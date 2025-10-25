Guarda Municipal prende homem com moto roubada em São Francisco

Um homem foi preso em flagrante por agentes da Guarda Municipal nesta sexta-feira (24) por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crimes previstos nos artigos 180 do Código Penal e 311 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A ação contou com o apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), após a identificação de uma motocicleta roubada em São Francisco.

Durante patrulhamento pela Avenida Rui Barbosa, agentes da equipe de motopatrulhamento da Guarda Municipal avistaram uma motocicleta sem placa, conduzida por um homem, com uma mulher e uma criança de colo na garupa — todos sem equipamentos de segurança. Considerando o risco à integridade da criança, os agentes optaram por não realizar a abordagem imediata.

Leia também:

Corte Real Carnaval 2026: Rei Momo e Rainha são eleitos na Cidade do Samba

Enel Rio inaugura nova base operacional em Niterói



Pouco depois, quando o condutor parou o veículo para que a passageira e a criança descessem, os guardas efetuaram a abordagem de forma segura. Com o apoio do CISP, foi constatado que a motocicleta possuía registro de roubo.

Diante das evidências, o homem foi encaminhado à 79ª DP (Jurujuba), onde a situação foi confirmada. Em seguida, o caso foi transferido para a 76ª DP (Centro), onde a prisão em flagrante foi formalizada com base nos artigos 180 (receptação) e 311 (adulteração de sinal identificador).

A Secretaria Municipal de Ordem Pública reforça que a população pode colaborar com a segurança da cidade acionando a Guarda Municipal pelo número 153, canal direto do CISP, que funciona 24 horas por dia.