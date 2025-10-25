Enel Rio inaugura nova base operacional em Niterói

A Enel Distribuição Rio inaugurou nesta sexta-feira (24) a nova base operacional da distribuidora em Niterói. Localizada no Barreto, a unidade desempenhará um papel central na operação da Enel Rio, reforçando o atendimento aos municípios de Niterói, Maricá e São Gonçalo, que concentram o maior número de clientes da companhia no Estado. Por sua localização estratégica, às margens da BR-101, a nova Base Operacional também servirá de apoio para o envio de equipes a outros municípios próximos, como Itaboraí e Rio Bonito, em situações de contingência que exijam o deslocamento de equipes de uma região para outra.

A nova unidade operacional é a maior base regional da Enel em sua área de concessão. Mais de 400 colaboradores, entre equipes administrativas e operacionais, ficarão alocados no espaço. A base operacional também contará com um Centro de Controle de Operação de Baixa Tensão e a diretoria operacional, que irá otimizar o atendimento aos clientes residenciais, por sua capacidade de gerenciar o ingressos dos chamados com a rápida alocação dos recursos operacionais mais adequados para a solução de cada tipo de demanda. Desta unidade, será possível monitorar em tempo real as atividades da distribuidora na região.

Leia também:

Obras avançam na Praia das Pedrinhas e transformam a orla de São Gonçalo

Homem carrega moto no colo em garupa de motocicleta na Barra

Do Centro de Operações de Baixa Tensão da Base Operacional de Niterói será possível agrupar incidências causadas por problemas na rede por localização, otimizando o despacho de equipes para atuação em campo, o que torna a operação mais ágil e efetiva. Ao todo, a base operacional contará com 100 viaturas operacionais e de supervisão para o atendimento de demandas.

Com 5 mil metros quadrados de área construída, o espaço conta ainda com salas de treinamentos, refeitório, vestiários e locais pensados para o bem-estar dos colaboradores. Além disso, possui um auditório com capacidade para até 100 pessoas. A nova base Operacional de Niterói se junta a outros nove pontos operacionais.