Corte Real Carnaval 2026: Rei Momo e Rainha são eleitos na Cidade do Samba

A grande final do Concurso Corte Real do Carnaval 2026 aconteceu nesta sexta-feira (24), na Cidade do Samba, e enfim, a Corte que irá representar o carnaval carioca de 2026 está fechada! O novo Rei Momo será Danilo Vieira, enquanto sua Rainha será Caroline Xavier, e juntos representarão oficialmente a folia do Rio em eventos, desfiles e celebrações ao longo do próximo ano. Além disso, a Corte foi completa com a eleição das princesas Samara Trindade e Luana Fernandes, que foram a segunda e terceira colocada, respectivamente.

Com direção artística de Milton Cunha e apresentação de Wilson Neto, Rei Momo 2022, e Bianca Monteiro, rainha de bateria da Portela, a noite foi recheada de grandes momentos para os amantes do samba. Organizado pela Riotur com o lema “Celebrando a Ancestralidade”, o evento foi uma celebração apoteótica de tudo que o carnaval carioca tem em sua raiz: alegria, luta, arte, conhecimento e resistência. A nova realeza pode depor sobre o que significa a responsabilidade de representar a maior festa do mundo:

“Hoje, eu trago comigo a força da ancestralidade e da justiça de Xangô, e a essência de grandes reis que já passaram por aqui: Bola, Alex, Milton e o nosso grandioso Wilton, que escreveram grandes histórias", declarou Danilo Vieira, o mais novo rei Momo do carnaval do Rio.

"Eu sou uma mulher que tem força e que a minha ancestralidade me ensinou a renascer todos os dias. Meu renascimento diz muito sobre mim, diz muito sobre o meu recomeço e eu estou aqui hoje pronta. Eu gostaria de agradecer a Unidos da Tijuca, por todo o acolhimento, por todo o carinho. Agradecer aos meus amigos de verdade, a minha mãe e a toda minha família, que se faz presente aqui nesta noite. Eu estou muito emocionada, me desculpe se eu não tenho as palavras certas, mas isso é uma virtude de um sambista. E nós temos propriedade para falar e passar emoção", declarou Caroline Xavier.

Assim como em outros dias, o júri foi composto por nomes especiais: Lucas Padilha, secretário de Cultura; Tia Surica, matriarca da Portela e figura lendária do samba; David Brazil, jornalista e personalidade; Babi Cruz, ex-Porta-Bandeira; Mari Mola, musa da Unidos de Padre Miguel; Selminha Sorriso, lendária porta-bandeira da Beija-Flor e Quitéria Chagas, atriz e dançarina. Também fizeram parte da mesa o presidente da Riotur, Bernardo Fellows, o vice-presidente Luís Monsores e o diretor de operações Flávio Teixeira.

“Foi uma final emocionante, com um nível altíssimo de candidatos. Cada apresentação mostrou o quanto o nosso Carnaval é feito de talento, dedicação e paixão. A decisão foi difícil, mas o resultado traduz perfeitamente o brilho e a energia do Rio. Parabéns à nova Corte Real do Carnaval 2026!”, disse Fellows.

A programação musical foi um espetáculo à parte. O grupo Quintal da Magia, conhecido por suas rodas que exaltam o samba de raiz e o encontro de gerações, abriu a noite com um forte repertório e muita energia, que levantou o público que estava por lá. A Beija-Flor de Nilópolis, atual campeã do carnaval, levou toda sua grandiosidade para celebrar a tradição das escolas de samba, e emocionou com a execução do samba campeão de 2025, em homenagem à seu eterno diretor Laíla. Encerrando a noite, o cantor Arlindinho, herdeiro do talento e da poesia de Arlindo Cruz, subiu ao palco com um show repleto de clássicos e emoção, fazendo parte da bela homenagem a seu pai.

O “sambista perfeito” teve parte da noite dedicada a seu imenso legado musical, fundamental para a popularização ainda maior do gênero, que possui um catálogo de verdadeiros hinos da cultura popular brasileira.

O outro homenageado da noite foi Bira Presidente, lendário fundador do grupo Fundo de Quintal, que revolucionou o samba ao adotar instrumentos que, até então, eram pouco utilizados, mas que hoje são obrigatórios em qualquer roda. Além disso, também fundou o bloco Cacique de Ramos, um dos mais tradicionais da cidade. Ambos faleceram em 2025.

Os dois artistas, assim como outros que deixaram o mundo recentemente, foram lembrados ao longo da noite, em discursos de candidatos, jurados, apresentadores e artistas, fazendo jus ao tema “Celebrando a Diversidade”. O concurso, que movimentou centenas de inscritos, chegou ao fim após seis dias que reuniram grandes talentos, públicos apaixonados, figuras históricas e muita emoção.

Na quinta-feira (23), a Cidade do Samba foi palco da final LGBT+ da Corte Real do Carnaval Carioca 2026, uma noite dedicada à representatividade, à alegria e à força da comunidade LGBT+, que move a maior festa popular do mundo. Em um espetáculo que uniu música, luta e emoção, os vencedores foram John Sorriso (Muso), Viviane Carvalho (Musa) e Wend (Pessoa Não-Binária), que irão representar toda a história do movimento no carnaval ao longo do ano que vem.

Agora, os vencedores desta sexta (24) e da última quinta (23) têm uma grande responsabilidade em mãos, e não há dúvidas de que farão um grande trabalho ao representar a cultura e as tradições do maior espetáculo da terra.

Confira mais informações sobre os vencedores da Corte Real 2026

Danilo Vieira - 30 anos (rei)

@danilovieirasambista

Cidade onde nasceu? Rio de Janeiro

Qual a sua escola de samba / comunidade? Acadêmicos do Salgueiro. Sou morador de Higienópolis.

Qual sua relação com o carnaval? Minha relação com o carnaval vai muito além da festa. É uma história de amor, de entrega e de resistência. Desde cedo encontrei no samba a minha verdadeira vocação, o espaço onde posso ser eu mesmo e expressar toda a minha alegria. Sou passista do Acadêmicos do Salgueiro, escola que carrego com orgulho no coração. Foi nela que aprendi o valor da ancestralidade, da arte e da comunidade, essa experiência reforçou em mim o desejo de continuar representando a alegria do nosso povo. Hoje, chegando à final do concurso da Corte do Carnaval 2026, sinto que cada passo que dei dentro dessa festa me preparou pra esse momento. O carnaval é a minha vida, minha voz, e a forma mais linda que encontrei de celebrar quem eu sou e de onde venho.

Por que quis ser eleito? O carnaval é a minha vida. É através dele que eu me expresso, que eu celebro minha ancestralidade e que compartilho alegria com o povo. Ser Rei Momo é ter a missão de abrir os caminhos da folia com amor, respeito e autenticidade. Quero representar essa energia que vem das ruas, das comunidades e das escolas de samba, mostrando que o verdadeiro reinado é aquele que nasce do coração do povo e vibra na batida do tambor.

Caroline Xavier - 27 anos (rainha)

@elaaxavier

Cidade onde nasceu? Rio de Janeiro

Qual a sua escola de samba / comunidade? Unidos da Tijuca

Qual sua relação com o carnaval? Eu tenho uma relação de muito amor e carinho com o carnaval, que é uma explosão de arte e cultura. É o momento em que tudo se transforma em um grande palco, onde cada fantasia, samba-enredo e passo de dança contam uma história.

Por que você quis ser eleita? Tenho muito amor pela arte do samba no pé e, acima de tudo, a vontade de representar com orgulho todos que fazem o carnaval acontecer do ritmista ao folião. Quero ser a Rainha que inspira, que contagia e que leva essa festa adiante com brilho nos olhos e respeito às nossas raízes.

Samara Trindade, 21 anos (1° princesa)

@samaratrindadde

Cidade onde nasceu? Rio de Janeiro

Escola de samba / comunidade? Acadêmicos da Rocinha

Qual sua relação com o carnaval? Minha relação com o carnaval nasce da rua, do batuque e da força da minha comunidade. Ser musa da Rocinha é mais do que brilhar na Avenida, é carregar histórias, memórias e vozes que ecoam dentro de mim. O carnaval é a forma mais bonita que encontrei de celebrar quem somos, de afirmar que nossa alegria também é resistência. É onde corpo e alma se encontram para dançar a nossa ancestralidade viva.

Por que participou do concurso? Para continuar um legado que começou muito antes de mim. Cada passo que dou é também o passo de tantas mulheres que abriram caminho e mostraram que é possível ocupar espaços com coragem e verdade. Como artista e mulher da favela, acredito que a arte e a cultura têm o poder de transformar realidades e acender o que parecia apagado. Ser eleita é poder dar voz à favela que cria, pensa, sonha e faz cultura todos os dias. E é nesse fazer, nesse amor pelo que eu acredito, que quero seguir: uma operária da arte.

Luana Fernandes 20 anos (2° princesa)

@euluanafernandess

Cidade onde nasceu? Rio de Janeiro

Qual a sua escola de samba / comunidade? Musa da Comunidade da Mocidade Independente de Padre Miguel. Moradora da Vila Kennedy

Qual sua relação com o carnaval? Sou apaixonada pelo carnaval desde muito jovem. Conheci o samba através dos ensaios de rua da Mocidade, eu vinha acompanhando ao lado da ala de passistas e sonhando em um dia estar lá. Aos 10 anos, entrei para a ala de passistas da Estrelinha da Mocidade, participei do projeto social Passos da Zona Oeste, foi o local onde aprimorei os meus passos e aprendi muito sobre o samba e sobre a vida. Depois de 1 ano no projeto, fui chamada para ser passista da Mocidade Independente. Fui passista da escola por 5 anos. Em 2024, tive a honra de ser convidada a ser Musa da Comunidade, e hoje, estou realizando um sonho de representar a minha Mocidade e minha comunidade de Padre Miguel no concurso da Corte Momesca do carnaval de 2026. O carnaval sempre fez parte da minha vida — é onde me encontro, me expresso e represento a minha comunidade com amor e orgulho.

Por que participou do concurso? Porque acredito que o carnaval é mais do que brilho e fantasia — é resistência, tradição e cultura popular. Quero inspirar outras mulheres da minha comunidade a acreditarem em seus sonhos, mostrando que com dedicação, respeito e amor pelo samba, é possível chegar longe.

João Vitor (Johnn Sorriso) – 21 anos

@johnnsorrisoofc

Cidade onde nasceu? Rio de Janeiro

Escola de samba / comunidade: Portela / Oswaldo Cruz

Relação com o carnaval? Nasci e fui criado em Oswaldo Cruz, berço da Portela. O carnaval é parte da minha essência — o espaço onde posso ser quem eu sou com orgulho, onde a diversidade brilha e a representatividade ganha voz.

Por que quis ser eleito? Porque acredito na força da representatividade. Quero inspirar e mostrar que o carnaval é o palco de todos, onde a diversidade é sinônimo de beleza, resistência e orgulho.

Viviane Carvalho – 40 anos

@vivianeckarvalhoo

Cidade onde nasceu? Rio de Janeiro

Qual a sua escola de samba / comunidade? Mocidade Independente de Padre Miguel / Cidade de Deus

Qual a sua relação com o carnaval? Tenho uma relação familiar com o carnaval. Meu pai foi intérprete e meu tio compositor de samba. Já atuei nos bastidores auxiliando minha sobrinha, destaque da Viradouro.

Por que quis ser eleita: Quero mostrar que nossa comunidade vai além dos rótulos. Somos potentes, alegres e capazes de representar o Rio de forma linda. Aos 40 anos, vivo meu melhor momento e quero celebrar isso como musa.

Wend – 25 anos

@wend_oficiall

Cidade onde nasceu? Rio de Janeiro

Qual a escola de samba / comunidade? Salgueiro / Vicente de Carvalho

Qual a relação com o carnaval? Sou maquiador, influenciador e passista de show. O samba transformou minha vida e me levou a lugares que jamais imaginei. Fui um dos primeiros passistas da diversidade do Salgueiro.

Por que quis ser eleito? Para representar meu legado de perseverança e inspirar outras pessoas LGBTQIAPN+ a conquistarem seus espaços dentro do samba.