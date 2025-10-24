Mulher é presa suspeita de matar o marido envenenado com "chumbinho"

Tanto a vítima quanto a esposa acusada trabalhavam na Companhia de Limpeza do Rio - Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa, acusada de envenenar e matar o próprio marido com “chumbinho”. A prisão ocorreu nesta sexta-feira (24), mas o crime foi cometido no dia 15 de fevereiro deste ano, e o homem morreu um dia após ser envenenado.

As investigações apontaram que a vítima e a criminosa eram funcionários da mesma empresa e mantinham um relacionamento conturbado, marcado por brigas e episódios de ciúmes. No dia 15 de fevereiro deste ano, após uma discussão, a mulher preparou a bebida envenenada e deu ao companheiro.

Cerca de uma hora após ingerir a bebida, o homem passou mal, foi socorrido por colegas de trabalho e levado a uma unidade de saúde em Irajá, onde faleceu. Os sintomas indicaram intoxicação por substância venenosa e o laudo de necropsia confirmou a presença de "terbufós sulfóxido", composto químico comum em produtos agrícolas e extremamente tóxico para o consumo humano.

Tanto a vítima quanto a esposa acusada trabalhavam na Companhia de Limpeza do Rio (Comlurb), localizada em Irajá, na Zona Norte do Rio.

Durante as investigações, que tiveram início na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e foram encaminhadas para a DHC, os policiais reuniram depoimentos de testemunhas, realizaram perícias laboratoriais e análises de mensagens trocadas entre o casal, comprovando que o crime foi planejado com antecedência.

A equipe policial representou pela prisão da mulher e, nesta sexta, cumpriram um mandado de prisão preventiva contra ela por homicídio qualificado.