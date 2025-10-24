Prêmio Jabuti anuncia ‘Rio Capital Mundial do Livro’ como o vencedor da Categoria Especial Fomento à Leitura

O Prêmio Jabuti, principal premiação literária do Brasil, e organizado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), acaba de anunciar ‘Rio Capital Mundial do Livro’, como o vencedor da Categoria Especial Fomento à Leitura, dedicada exclusivamente a projetos realizados na cidade do Rio de Janeiro. A cerimônia da 67ª edição será realizada no dia 27 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

Rio Capital Mundial do Livro é um programa que fortalece políticas públicas estruturantes do livro e das bibliotecas, como Bibliotecas do Amanhã e Paixão de Ler, com abrangência em várias regiões da cidade.

Os outros dois finalistas foram Biblioteca Marginow, projeto comunitário em Antares que transformou um antigo posto policial em biblioteca viva, com clubinho de leitura, saraus e ações inclusivas, impactando milhares de moradores; e LER – Festival do Leitor – plataforma que leva o livro a múltiplos territórios, com programação plural e formação de educadores, articulando literatura, arte e cidadania.

Essa categoria contou com um júri formado por Alexandre Martins Fontes, presidente da ANL; Ângelo Xavier, presidente do IPL e Abrelivros; Dante Cid, presidente do SNEL; João Scortecci, presidente da Abigraf-SP; Patricia Amorim, presidente da ABDL; e Sevani Matos, presidente da CBL.

A CBL anuncia também que Marisa Orth e Silvio Guindane serão os mestres de cerimônias da 67ª edição do Prêmio Jabuti, uma noite dedicada ao livro e aos seus autores. Suas trajetórias no palco e na tela dão voz à palavra, reforçando o compromisso do Jabuti com o livro e a leitura no Brasil.

Marisa Orth é atriz e cantora com mais de quatro décadas de carreira, formada pela EAD-USP. Reconhecida pela presença cênica e pela relação com a palavra dita e cantada, construiu trajetória consistente no teatro, na TV e no cinema. Em Bárbara (inspirado no livro A Saideira), levou ao palco um relato de forte potência; em Sai de Baixo, destacou-se pelo texto e pelo timing.

Silvio Guindane é ator, diretor e dramaturgo. Em Segunda Chamada, interpretou o professor Marco André (Artes), em trama ambientada numa escola pública; e dirigiu Mussum - O Filmis, vencedor de Melhor Filme no Festival de Gramado (2023). Transita por narrativas brasileiras de grande alcance, unindo precisão de cena e escuta.

Premiação

Durante a cerimônia, serão anunciados os vencedores de 22 categorias, distribuídas nos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano.

Sob a curadoria de Hubert Alquéres, que está à frente da premiação, a edição 2025 registrou 4.530 inscrições. O processo de julgamento envolveu mais de 60 jurados e juradas, de formações diversas, assegurando pluralidade de olhares e critérios de excelência.

Os vencedores recebem a estatueta do Jabuti e R$ 5 mil. O Livro do Ano confere R$ 70 mil e uma viagem à Feira do Livro de Londres, com passagem aérea, hospedagem, alimentação, credencial e agenda de divulgação organizada pela CBL.

A cerimônia é exclusiva para convidados e terá transmissão ao vivo canal da CBL no YouTube. Para mais informações, acesse o site oficial da premiação.