Ana Paula Siebert critica preconceito contra empresários vistos como “demônios” no Brasil

A influenciadora e empresária, Ana Paula Siebert, de 37 anos, deu uma entrevista ao também influenciador Firmino Cortada, onde ela criticou uma parcela da população brasileira, que, segundo Ana Paula, encara os empresários como “demônios”. A esposa de Roberto Justus, de 70 anos, ainda afirmou que há um preconceito estrutural contra as pessoas que atingem o sucesso financeiro.

Ana Paula afirmou que histórias de vida de pessoas que prosperaram deveriam se tornar exemplo e motivação, ao invés de críticas. "Os empresários são uma grande fonte de inspiração, são admirados, mas aqui no Brasil existe um grupo que os enxerga como algo negativo. Empresários são vistos como demônios. Mas por quê? É o empresário que gera empregos, oferece oportunidades, que tem coragem. Por que é tão criticado?", perguntou o influenciador e empresário, durante a entrevista.

Ainda segundo ela, em outros países, essa visão é diferente, pois o sucesso empresarial é celebrado e encarado como um exemplo de esforço e motivação. Ana Paula acredita que, no Brasil, o problema não está apenas no julgamento das pessoas que conquistam e ostentam bens ou riquezas, mas sim na mentalidade que deprecia o trabalho árduo, a iniciativa e a coragem.

"A gente vive num país com uma desigualdade muito grande, não tem como negar isso, e é muito triste", disse. "Uns não têm o básico, e outros têm demais, mas acredito que isso deveria servir como uma janela de inspiração, e não como motivo para agressões", afirmou.

Por fim, Ana Paula ressaltou que existem “maus empresários”, da mesma forma que existem “maus funcionários”. "Tem gente com muitas condições que usa isso de uma forma maravilhosa -para abrir uma empresa e gerar milhares de empregos, ajudar pessoas ou criar uma ONG. Mas também há empresários terríveis, assim como há funcionários incríveis e outros que não são."