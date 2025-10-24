Denúncia leva à prisão de “Oclinho”, que abastecia o tráfico em Santa Luzia, SG

O homem é apontado como sendo o responsável por abastecer a comunidade de Santa Luzia - Foto: Divulgação

O homem é apontado como sendo o responsável por abastecer a comunidade de Santa Luzia - Foto: Divulgação

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 7º BPM (São Gonçalo), com informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), prenderam na noite da última terça-feira (21), na Rua Lopo Gonçalves, em Santa Luzia, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, membro da Organização Narcoterrorista Comando Vermelho (CV), Eduardo Augusto Bianco Leal, vulgo “Oclinho”, de 34 anos. Ele é apontado como sendo o responsável por abastecer a comunidade de Santa Luzia, em São Gonçalo, com drogas, armas e munições.

Equipe do Serviço Reservado (P/2), cumprindo ordem de busca visando coletar dados de ações delituosas, no entorno da Comunidade de Santa Luzia, monitorou um veículo Jeep Renegade, cor branca, placa RMM/5E62, que constava como produto de roubo, registrado em boletim de ocorrência na 77ª DP (Icaraí)) e, ao proceder em abordagem ao veículo, “Oclinho”se evadiu e se escondeu em uma residência no interior da comunidade. Após buscas na localidade o criminoso foi encontrado, e no interior do veículo foi encontrado com ele os seguintes materiais: 150 cápsulas de cocaína; 476 trouxinhas de maconha; 460 pedras de crack; 01 simulacro de pistola e 01 rádio comunicador, na frequência do tráfico da localidade.

Leia também:

Desaparecimento de professor aposentado na Urca completa 11 dias

Com a mão imobilizada, Arthur Cabral volta a treinar no Botafogo



Diante dos fatos, o material apreendido e o criminoso foram levados à 74ª DP (Alcântara), para o devido registro de ocorrência e as medidas legais sobre o caso, e o traficante foi autuado pelos crimes de Receptação e Tráfico de Drogas. Posteriormente, “Oclinho”, foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já está acautelado à disposição da Justiça.

Cabe ressaltar, ainda, que ele possui passagem pelo sistema prisional, quando foi preso em fevereiro de 2021, pelo crime de tráfico de drogas, e teve sua prisão revogada pela Justiça, e estava em liberdade desde março do mesmo ano.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido