PF deflagra operação de combate às fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, todas localizadas na capital do estado - Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (23/10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Acesso Clandestino com o objetivo de combater a prática do crime de fraude bancária contra a Caixa Econômica Federal.

Na ação de hoje, policiais federais cumpriram três mandados de busca e apreensão nas residências dos investigados, todas localizadas na capital do estado. Além disso, foram determinadas as quebras de sigilo telemático dos envolvidos.

Durante as buscas, os policiais apreenderam R$ 60 mil, em espécie, e os celulares dos investigados, que serão submetidos à perícia técnica criminal para continuidade das investigações.

As investigações tiveram início em março de 2025, após a prisão em flagrante de um funcionário terceirizado da Caixa Econômica Federal. O preso utilizava indevidamente a senha de um gerente para alterar dados cadastrais de clientes, permitindo que outros integrantes do grupo criminoso assumissem o controle das contas e realizassem saques e transferências sem o conhecimento dos correntistas.

Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de organização criminosa e furto mediante fraude.