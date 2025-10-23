Frio e chuva dão trégua: São Gonçalo e Niterói terão dias mais quentes e ensolarados

Depois de dias seguidos de chuva e frio intenso, os moradores de São Gonçalo e Niterói poderão finalmente deixar o guarda-chuva de lado e apostar em roupas mais leves. A previsão aponta para uma leve elevação nas temperaturas e períodos de sol, com pouca ou nenhuma chance de chuva nos próximos dias, conforme dados do site ClimaTempo.

Confira:

São Gonçalo:

Quinta-feira (23): A temperatura mínima esperada será de 17º e a máxima de 25º. Durante o dia, terá sol com algumas nuvens, mas sem chance de chuva. A estimativa é que os ventos cheguem a 11 km/h.

Sexta-feira (24): A temperatura mínima esperada será de 17º e a máxima de 26º. Durante o dia, terá sol com algumas nuvens, mas à noite será de céu limpo, sem chance de chuva. A estimativa é que os ventos cheguem a 8 km/h.

Sábado (25): A temperatura mínima esperada será de 18º e a máxima de 27º. O dia será de sol, com algumas nuvens apenas no período da tarde, enquanto à noite o céu estará estrelado, mas sem chance de chuva. A estimativa é que os ventos cheguem a 9 km/h.

Domingo (26): A temperatura mínima esperada será de 19º e a máxima de 32º**,** Durante o dia, terá sol sem nuvens, porém à noite o céu terá muitas nuvens, mas sem chance de chuva. A estimativa é que os ventos cheguem a 7 km/h.

Niterói

Quinta-feira (23): A temperatura mínima esperada será de 17º e a máxima de 23º. Durante o dia, terá sol com algumas nuvens, mas sem chance de chuva. A estimativa é que os ventos cheguem a 12 km/h.

Sexta-feira (24): A temperatura mínima esperada será de 17º e a máxima de 24º. Durante o dia, terá sol com algumas nuvens, mas à noite será de céu limpo, sem chance de chuva. A estimativa é que os ventos cheguem a 11 km/h.

Sábado (25): A temperatura mínima esperada será de 18º e a máxima de 26º. O dia será de sol, com algumas nuvens apenas no período da tarde, enquanto à noite o céu será estrelado, mas sem chance de chuva. A estimativa é que os ventos cheguem a 11 km/h.

Domingo (26): A temperatura mínima esperada será de 20º e a máxima de 30º**,** Durante o dia, terá sol sem nuvens, porém à noite o céu terá muitas nuvens, mas sem chance de chuva. A estimativa é que os ventos cheguem a 8 km/h.