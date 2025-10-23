Agente penitenciário é preso por praticar crimes de injúria e calúnia contra autoridades

As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao alvo e recolheram diversos aparelhos eletrônicos - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) deflagraram uma operação, nesta quinta-feira (23/10), contra um agente penitenciário acusado de praticar crimes de injúria e calúnia contra autoridades. As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao alvo e recolheram diversos aparelhos eletrônicos.

De acordo com as investigações, o agente montou e disseminou diversos dossiês com informações falsas, atribuídas à agentes da alta administração da Seap e outras autoridades. Além de imputações falsas de crimes, como quebra indevida de sigilo, infrações em processos licitatórios e corrupção, o homem ainda formalizou ofensas de cunho pessoal contra as vítimas.

Os agentes apreenderam diversos aparelhos eletrônicos que serão periciados e devem auxiliar no prosseguimento das investigações. As diligências continuam para identificar outros possíveis envolvidos na ação criminosa.