Projeto Grael concorre a título de melhor projeto social do mundo

Criado em 1998 pelos irmãos e velejadores Torben, Lars e Axel Grael, o Projeto Grael oferece formação profissional, iniciação esportiva e educação ambiental - Foto: Divulgação - Bruno Araújo

O Projeto Grael foi anunciado como finalista do World Sailing Awards 2025, na categoria Projeto Social, e concorre ao título de Melhor Projeto de Vela do Mundo. A premiação é promovida pela World Sailing, entidade máxima da vela mundial, e é considerada o “Oscar” do esporte.

Pela primeira vez, um projeto brasileiro chega à final da premiação, um reconhecimento internacional à trajetória do instituto, que há 27 anos atua na inclusão social e no desenvolvimento humano por meio do esporte, da educação e do meio ambiente.

A votação popular está aberta até 26 de outubro, e o vencedor será anunciado durante a cerimônia de premiação, que acontecerá na Irlanda, sede do evento em 2025. O projeto campeão receberá um prêmio em dinheiro de 10 mil dólares (cerca de R$ 54 mil), além do reconhecimento global pelo impacto positivo de suas ações.

Criado em 1998 pelos irmãos e velejadores Torben, Lars e Axel Grael, o Projeto Grael oferece formação profissional, iniciação esportiva e educação ambiental a jovens em situação de vulnerabilidade social, utilizando a vela como instrumento de transformação.

Para apoiar o Brasil e votar no Projeto Grael, acesse o link: https://form.typeform.com/to/uzDmglwb e proporcione a crianças e jovens a possibilidade de um futuro de oportunidades.

Serviço:

Projeto Grael

Av. Carlos Ermelindo Marins, 494 - Jurujuba, Niterói

Link: https://form.typeform.com/to/uzDmglwb

Telefone para contato: (21) 97928-7990