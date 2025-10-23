Niterói registra queda em indicadores de violência em setembro

Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP) - Foto: Divulgação - Lucas Benevides

Niterói registrou uma queda expressiva em alguns dos principais indicadores de violência. O roubo de carga apresentou redução de 81,82%, os roubos de veículos caíram 75% e os roubos de rua tiveram diminuição de 32,14%. A comparação considera os registros de setembro de 2025 em relação ao mesmo mês de 2024. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP).

"Os números mostram que Niterói está no caminho certo. A redução nos índices de criminalidade é resultado de um trabalho sério ano após ano, com planejamento, investimentos e integração entre as forças de segurança nos últimos 10 anos. Construímos um modelo com tecnologia, prevenção e presença efetiva nas ruas. Niterói hoje é referência nacional em segurança pública urbana. Os resultados são concretos. Reduzimos drasticamente os índices de criminalidade porque decidimos investir de forma consistente e estruturada, o maior investimento municipal em segurança pública do Brasil. Construímos o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) e o cercamento eletrônico. Mais do que triplicamos os efetivos da Guarda Municipal, investimos mais de R$ 1 milhão por mês no PROEIS da Polícia Militar, fizemos convênios com a Polícia Civil e o Disque Denúncia, e fizemos um pacto com a juventude com políticas públicas de prevenção à violência”, destacou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Segundo o levantamento mais recente, referente a setembro de 2025, os roubos de veículos apresentaram queda expressiva, com redução de 75% em relação a setembro de 2024, de 56 para 14 registros (42 casos a menos). Foi o melhor resultado no mês de setembro desde que os indicadores começaram a ser divulgados em 2003.

Somente a cidade do Rio de Janeiro teve 1129 carros roubados em setembro de 2025, enquanto São Gonçalo registrou 71 veículos roubados neste período, segundo o ISP.

Em Niterói, os roubos de rua tiveram redução de 32,14%, com 57 casos em setembro de 2025, contra 84 no mesmo mês de 2024 — o menor número de registros desde janeiro de 2019.

Os roubos de carga registraram redução de 81,82%, passando de 11 casos em setembro de 2024 para apenas 2 em setembro de 2025.

“Parabenizo e agradeço, em nome de toda população de Niterói, aos coordenadores do Pacto Niterói contra a Violência, aos dirigentes do 12° BPM, da Guarda Municipal, da Polícia Civil e das forças federais em Niterói pela dedicação e resultados. Vamos seguir firmes, realizando investimentos na segurança pública, por uma Niterói cada vez melhor e com qualidade de vida para o cidadão”, complementou o prefeito Rodrigo Neves.

Sob coordenação do Gabinete de Gestão Integrada da Prefeitura (GGIM), o Observatório de Segurança Pública de Niterói (OSPNit) analisa e contextualiza os dados do ISP para a elaboração de ações estratégicas e integradas de combate à criminalidade. A Prefeitura vem fortalecendo parcerias com a polícias Civil e Militar, Segurança Presente e outros órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que estão na redução dos índices de violência na cidade.

Segundo Felipe Ordacgy, secretário do Gabinete de Gestão Integrada, os resultados alcançados mostram o acerto da estratégia.

“A integração entre as forças de segurança e o município tem sido determinante para alcançarmos esse resultado expressivo. O fortalecimento do CISP e os investimentos no PROEIS e no RAS são fundamentais para mantermos a cidade no rumo certo no combate à criminalidade”, explicou o secretário.

Investimentos da Prefeitura – O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) se caracteriza pelo uso da tecnologia no combate à criminalidade. São mais de 600 câmeras e portais de monitoramento 24 horas apoiando diretamente as investigações e operações de campo.

Desde a implantação do Cercamento Eletrônico, em 2019, foram quase 650 veículos clonados ou envolvidos em crimes recuperados ou identificados. Na semana passada, o CISP auxiliou as forças de segurança pública a prender dois homens envolvidos em um roubo de carga, na Região Oceânica, em apenas 24 minutos após o crime. O Cercamento Eletrônico registra cerca de 35 milhões de passagens de veículos por mês em todas as regiões da cidade.

Entre outras medidas da Prefeitura, está o novo convênio com a Polícia Civil, que ampliou de 300 para 800 as vagas no Regime Adicional de Serviço (RAS), com investimento de R$ 6 milhões para reforçar as delegacias com mais policiais civis.

Niterói também vai receber, no Centro da cidade, um complexo de delegacias especializadas. O município já investiu mais de R$ 12 milhões este ano para aumentar o efetivo das polícias Civil e Militar, e entregou novas viaturas e motocicletas à PM.