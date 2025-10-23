Instagram Facebook Twitter Whatsapp
PM remove uma tonelada de barricadas em comunidades de Niterói

As barricadas teriam sido instaladas por traficantes

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de outubro de 2025 - 09:23
No total, foram removidos cerca de uma tonelada de materiais usados como barricadas -

Uma operação do 12º BPM (de Niterói) removeu cerca de uma tonelada de barricadas das vias nas comunidades do Serrão e do Complexo da Viradouro, na manhã desta quarta-feira (21).

A ação teve início após denúncias de que barricadas haviam sido instaladas nas ruas das comunidades por criminosos ligados ao tráfico, que dominam a região do Serrão e do Complexo da Viradouro.

A ação ocorreu nas comunidades do Complexo da Viradouro e do Serrão
A ação ocorreu nas comunidades do Complexo da Viradouro e do Serrão |  Foto: Divulgação

A remoção de uma tonelada de barricadas contou com a participação de equipes de demolição do 4º CPA e de militares do 12º BPM.

Com o trabalho, os moradores voltaram a ter o direito de ir e vir, e os serviços públicos passaram a conseguir chegar às comunidades.


