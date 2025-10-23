PM remove uma tonelada de barricadas em comunidades de Niterói
As barricadas teriam sido instaladas por traficantes
Uma operação do 12º BPM (de Niterói) removeu cerca de uma tonelada de barricadas das vias nas comunidades do Serrão e do Complexo da Viradouro, na manhã desta quarta-feira (21).
A ação teve início após denúncias de que barricadas haviam sido instaladas nas ruas das comunidades por criminosos ligados ao tráfico, que dominam a região do Serrão e do Complexo da Viradouro.
A remoção de uma tonelada de barricadas contou com a participação de equipes de demolição do 4º CPA e de militares do 12º BPM.
Com o trabalho, os moradores voltaram a ter o direito de ir e vir, e os serviços públicos passaram a conseguir chegar às comunidades.