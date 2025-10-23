Homem é preso por estuprar e matar idosa de 83 anos em São Gonçalo; Vídeo

Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) do município de São Gonçalo, durante mais uma fase da "Operação Virtude" (iniciativa nacional voltada ao combate da violência contra pessoas idosas) prenderam, nesta quarta-feira (22), um homem de 44 anos que estava foragido da Justiça pelo crime de estupro, com mandado de prisão expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de São Gonçalo.

Segundo a denúncia, o crime aconteceu no dia 1º de outubro, quando uma idosa de 83 anos foi vítima de estupro dentro de sua residência, no bairro Estrela do Norte. Em razão da violência sofrida, a mulher foi internada no Pronto Socorro de São Gonçalo. Ela foi atacada durante a noite, enquanto descansava no quarto de sua casa, e não resistiu as lesões provenientes do evento, tendo falecido nesta terça-feira(22).

Diante do fato, o Setor de Operações realizou diligência no local e conseguiu colher depoimentos e imagens que apontaram que o autor do crime seria o enteado do irmão da vítima e morador do mesmo quintal.

O criminoso foi localizado na tarde desta quarta (22), no Centro de São Gonçalo, onde trabalhava como guardador de carros na rua. Ele foi encaminhado à Deam, e em depoimento, confessou ter estuprado a vítima, alegando estar sob efeito de drogas ilícitas.





