Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3936 | Euro R$ 6,262
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Veículo que levava marmitas para UPA do Colubandê é recuperado pela polícia após ser roubado por criminosos

Cerca de 60 marmitas eram transportadas no veículo que foi abordado por criminosos, após deixar o HEAT

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de outubro de 2025 - 15:54
Fiorino, que transportava alimentos para UPA, é recuperado pela PM após ser roubada por criminosos
Fiorino, que transportava alimentos para UPA, é recuperado pela PM após ser roubada por criminosos -

Um carro que transportava marmitas para pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, em São Gonçalo, foi recuperado pela polícia militar, após ser roubado por criminosos na última terça-feira (21). Na ação, dois homens foram presos e uma arma apreendida.

Após o roubo do carro, a polícia passou monitorar o veículo e percebendo que ele seria usado para auxiliar os bandidos a realizarem outros crimes, iniciou-se um trabalho para realizar um cerco tático e abordar os criminosos. 

Quando os agentes abordaram o veículo, eles foram alvos de tiros. Eles precisaram entrar em confronto com os bandidos, que ao tentar fugir, perderam controle do carro e se chocaram com um portão.  

Leia também: 

Governo do Estado avança nas obras na Serra de Paracambi e intervenções estão na reta final

Lore Improta e Léo Santana anunciam segunda gravidez

Dois homens foram presos e uma pistola e um aparelho Jammer foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para 72ª DP para o devido registo de ocorrência.

Tags:

Heat veículo roubado

Matérias Relacionadas