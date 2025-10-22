Veículo que levava marmitas para UPA do Colubandê é recuperado pela polícia após ser roubado por criminosos

Fiorino, que transportava alimentos para UPA, é recuperado pela PM após ser roubada por criminosos - Foto: Divulgação

Um carro que transportava marmitas para pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê, em São Gonçalo, foi recuperado pela polícia militar, após ser roubado por criminosos na última terça-feira (21). Na ação, dois homens foram presos e uma arma apreendida.

Após o roubo do carro, a polícia passou monitorar o veículo e percebendo que ele seria usado para auxiliar os bandidos a realizarem outros crimes, iniciou-se um trabalho para realizar um cerco tático e abordar os criminosos.

Quando os agentes abordaram o veículo, eles foram alvos de tiros. Eles precisaram entrar em confronto com os bandidos, que ao tentar fugir, perderam controle do carro e se chocaram com um portão.

Dois homens foram presos e uma pistola e um aparelho Jammer foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada para 72ª DP para o devido registo de ocorrência.