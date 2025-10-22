Flamengo vence o Racing no Maracanã e sai em vantagem na semifinal da Libertadores
Com gol nos minutos finais, Rubro-Negro derrota os argentinos por 1 a 0 e leva a decisão da vaga para Buenos Aires com vantagem do empate
O Flamengo venceu o Racing (ARG) por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (22), no Maracanã, pela semifinal da Copa Libertadores, e abriu vantagem na busca por uma vaga na final da competição. A decisão será definida na próxima semana, em Buenos Aires.
Durante os 90 minutos, o time da casa teve mais posse de bola e buscou o ataque, enquanto o Racing apostava em contra-ataques e chegadas pontuais.
No primeiro tempo, apesar de dominar a posse, o Flamengo criou poucas oportunidades, e quem levou mais perigo foi o time argentino, que, no entanto, não conseguiu abrir o placar.
Na etapa final, o jogo ficou mais aberto, com ambas as equipes buscando o gol dentro de suas propostas. O Racing chegou a marcar, mas o lance foi anulado por falta na origem da jogada. Logo depois, o Flamengo também balançou as redes, porém o gol foi invalidado pelo VAR por impedimento.
Já nos minutos finais, finalmente saiu o gol válido: Bruno Henrique recebeu boa bola e finalizou; o goleiro defendeu, mas, na sequência, Carrascal bateu, a bola desviou em dois jogadores do Racing e acabou entrando.
Após o gol, o Flamengo tentou ampliar a vantagem, criou boas chances, mas o placar permaneceu 1 a 0.
Com o resultado, o Rubro-Negro jogará pelo empate em Buenos Aires. Caso o Racing vença por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. O time argentino avança se ganhar por dois ou mais gols, enquanto qualquer vitória flamenguista garante os cariocas na final.