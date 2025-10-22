Nonato participa de treino no Fluminense e aumenta chance de ser relacionado

O volante Nonato está perto de "reforçar" o Fluminense. O jogador esteve no treinamento desta quarta-feira (22) no CT Carlos Castilho e aumentou as chances de voltar a ser relacionado para o duelo contra o Inter, no sábado (25), no Maracanã.

Nonato chegou a se recuperar de uma tendinite, mas em seguida sofreu um edema na coxa esquerda durante treinamento e está afastado desde o início de outubro. Ele não atua desde a derrota do Tricolor para o Lanús, por 1x0, na Argentina, no dia 16 de setembro, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Leia também:

▶ São Gonçalo realiza segunda etapa da vacinação antirrábica no próximo sábado

▶ Veículo que levava marmitas para UPA do Colubandê é recuperado pela polícia após ser roubado por criminosos

O jogador passou a realizar o tratamento e ainda não atuou com Luis Zubeldía. A definição sobre a presença do volante para o duelo pelo Campeonato Brasileiro ficará a cargo do treinador argentino e de sua comissão.

O Fluminense também trabalha para liberar mais dois jogadores nos próximos dias. Um deles é Paulo Henrique Ganso, que está fora de combate desde o dia 16 de setembro, quando sofreu uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda. O outro é o zagueiro Manoel que está se recuperando de dores no joelho esquerdo e é desfalque desde a partida contra o Mirassol, no último dia 8.