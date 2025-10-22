Lore Improta e Léo Santana anunciam segunda gravidez
Casal, que já é pai da pequena Liz, de 4 anos, revelou nas redes sociais que está à espera de mais um filho
min de leitura | Escrito por Redação | 22 de outubro de 2025 - 12:39
A bailarina e influenciadora Lore Improta anunciou nesta terça-feira (22) que está grávida do segundo filho com o cantor Léo Santana. “Promovida a irmã mais velha! Agora somos 4, minha gente! Estamos tão felizes!”, escreveu ela nas redes sociais. O casal, que já é pai de Liz, de 4 anos, comemorou a nova fase da família com uma publicação cheia de alegria.