Governo do Estado avança nas obras na Serra de Paracambi e intervenções estão na reta final

A Serra de Paracambi foi contemplada com 20 pontos de contenção de encostas e a construção de uma ponte de 150 metros - Foto: Divulgação

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, investiu R$109,3 milhões na recuperação da RJ-127 para devolver a rodovia aos mais de 190 mil habitantes dos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Japeri e Vassouras. A Serra de Paracambi foi contemplada com 20 pontos de contenção de encostas e a construção de uma ponte de 150 metros para substituir o trecho que desabou durante as chuvas em fevereiro de 2024. Além disso, foi instalada uma rede de drenagem de mais de dois quilômetros de extensão para prevenir alagamentos e a erosão da pista em períodos de fortes chuvas.

"Essa obra representa o compromisso e o cuidado do Governo do Estado com a mobilidade da população. Com planejamento e investimento, estamos tornando o Rio de Janeiro mais seguro e preparado para enfrentar os impactos das mudanças climáticas. É motivo de orgulho estarmos devolvendo à Região Centro-Sul uma rodovia moderna e estruturada, que vai garantir o direito de ir e vir de milhares de pessoas com mais tranquilidade", comemorou o governador Cláudio Castro.

Considerando que a rodovia é de grande importância para a logística e o desenvolvimento da região, o sistema Pare e Siga foi uma medida adotada pelo DER para permitir a circulação de veículos e garantir a segurança dos trabalhadores e motoristas durante a execução das obras. O presidente do Departamento, Pedro Ramos, destacou a complexidade técnica das intervenções e ressaltou os esforços do órgão para minimizar os transtornos para quem depende da via.

"Sabemos da importância da RJ-127 para os moradores, estudantes e trabalhadores que utilizam diariamente a Serra de Paracambi e, por isso, o sistema Pare e Siga foi necessário para conciliar a segurança e o avanço das obras com a mobilidade da população. Essas intervenções são complexas, mas necessárias para devolver à região uma rodovia mais segura e resistente às fortes chuvas que historicamente afetam o trecho", explicou Pedro.

O projeto de obras na rodovia também incluiu ações de compensação e recuperação ecológica, com o plantio de 6 mil mudas de espécies nativas da região, promovendo o reflorestamento de áreas afetadas e contribuindo para a recomposição da vegetação local, controle da erosão e manutenção da biodiversidade.

O projeto de obras na rodovia também incluiu ações de compensação e recuperação ecológica | Foto: Divulgação

A conclusão das obras na Serra de Paracambi está prevista para dezembro. Equipes técnicas executam as últimas etapas das intervenções que consistem em serviços de pavimentação e acabamento das cortinas atirantadas. Após a finalização dos serviços, será realizada a sinalização definitiva da rodovia e a liberação total do tráfego no trecho.

Trecho Mendes e Engenheiro Paulo de Frontin concluído

Em junho, o DER concluiu as intervenções na RJ-127, trecho entre Mendes e Engenheiro Paulo de Frontin, com a construção de sete pontos de contenção de encostas para prevenir novos deslizamentos, serviços de drenagem, pavimentação e sinalização, garantindo a segurança viária.