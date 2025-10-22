Preso em Cabo Frio segundo acusado de envolvimento na morte de empresário em São Gonçalo

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) junto dos batalhões da Polícia Militar de Niterói e Cabo Frio prenderam, nesta quarta-feira (22), Luiz Gabriel Costa Ferreira da Silva, o Jaguarzinho, acusado de ter participação no assassinato do empresário José Eduardo Barreto Esteves, 59. Ele foi preso no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio. O crime aconteceu no dia 24 de junho, em Marambaia, São Gonçalo. Outro acusado havia sido preso no último dia 20.

Segundo informações da polícia, a localização do suspeito foi conseguida após cruzamento de dados de inteligência. Com o endereço em mãos, os agentes montaram a operação e conseguiram realizar a prisão.

Contra Jaguarzinho havia um mandado de prisão expedida pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo. Ele foi levado para a sede da DHNISG, em Niterói, onde seguir preso.

Leia também:

PF deflagra Operação Veritate contra grupo que divulgava informações falsas em Angra dos Reis

Influenciador digital é preso por suspeita de crimes sexuais contra crianças

Jaguarzinho, segundo a Polícia Militar, tem oito passagens pela polícia. Entre elas, duas por tráfico, duas por associação ao tráfico, duas por roubo, uma por disparo de arma de fogo e uma última por resistência.

Há dois dias, na última segunda, um outro acusado de envolvimento no crime, identificado apenas por JJ, de 28 anos, também foi preso. Ele foi localizado na Engenhoca, zona norte de Niterói. Contra JJ também existia um mandado de prisão expedida pela 4ª Vara Criminal de São Gonçalo.

O empresário José Eduardo Barreto Esteves, de 59 anos, foi morto a tiros na manhã de 2 de junho em Marambaia, São Gonçalo. Ele estava saindo de uma reunião em um depósito quando foi alvejado por um grupo de homens armados. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas não resistiu aos ferimentos.

José, que era responsável pelo atacadista Cofeos, do ramo de materiais de construção, estava saindo de uma reunião com fornecedores.