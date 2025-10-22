Influenciador digital é preso por suspeita de crimes sexuais contra crianças

O homem, que produzia conteúdo do mundo dos games e universo Pokemon, voltado ao público infantil, foi capturado em São Paulo - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), do Rio de Janeiro, prenderam nesta quarta-feira (22/10) o influenciador digital João Paulo Manoel, de 45 anos, conhecido como Capitão Hunter. Ele é investigado por crimes contra uma menina e um menino, com quem teve contato por meio de redes sociais e eventos. O homem foi capturado no estado de São Paulo, com apoio da Polícia Civil paulista.

O criminoso tem cerca de 1 milhão de seguidores em seus perfis, onde fala principalmente de uma franquia de jogos e animações, e seu público é majoritariamente composto por crianças e adolescentes. Ele também tem uma loja, onde comercializa diversos produtos.

Uma das vítimas é uma menina, de 13 anos, que o conheceu em um evento realizado em um shopping center, na Zona Norte. Depois disso, eles passaram a ter contato por meio de redes sociais, pois o criminoso prometeu aos pais dela que acompanharia e apoiaria sua trajetória no jogo.

A vítima relatou que o homem passou a pedir conteúdos de cunho sexual, como fotos íntimas, oferecendo produtos da franquia. O homem também enviou diversas fotos inapropriadas dele para a menina.

Em conversas gravadas por ela, nas redes sociais, foi possível confirmar a conduta do influenciador. O mesmo homem teria abordado da mesma maneira um menino, de 11 anos.

Contra o criminoso, foi cumprido mandado pelos crimes de estupro de vulnerável e produção de conteúdo pornográfico infantil. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão e realizaram quebra de sigilo de dados. Todos os aparelhos eletrônicos arrecadados serão periciados.