Mulher vítima de tentativa de assalto derruba ladrões de moto no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio

Os criminosos atropelados foram algemados ainda debaixo do carro - Foto: Reprodução/TV Globo

Os criminosos atropelados foram algemados ainda debaixo do carro - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma tentativa de assalto no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, terminou com dois criminosos atropelados e detidos na noite desta terça-feira (21), de acordo com a polícia.

Segundo testemunhas, a condutora de um carro blindado reagiu a abordagem dos bandidos, que estavam em uma motocicleta e jogou o veículo contra eles, que caíram e ficaram imprensados sob o Jeep da vítima e um canteiro de plantas na calçada da Rua Lopes Quintas.

Os criminosos atropelados foram algemados ainda debaixo do carro.

Bombeiros foram acionados e usaram um macaco-hidráulico para retirar os ladrões. Eles foram atendidos sob custódia no Hospital Municipal Miguel Couto, receberam alta e foram levados para a 15ª DP (Gávea).

Bombeiros foram acionados e usaram um macaco-hidráulico para retirar os ladrões | Foto: Reprodução/TV Globo

Leia também

Suspeito de matar o entregador em bar de São Gonçalo é preso em Minas Gerais

Veículo que levava marmitas para pacientes da UPA do Colubandê é roubado por criminosos



Aos policiais que atenderam a ocorrência, a vítima relatou que três homens, em duas motos, abordaram o carro dela. Segundo ela, a moto com dois suspeitos bateu no vidro do veículo com uma arma e anunciou o assalto. Diante da ameaça, a motorista jogou o carro em cima deles, que acabaram caindo. O outro comparsa, que estava sozinho em outra moto, conseguiu fugir.

De acordo com informações da polícia, os dois presos são da comunidade do Largo da Cancela, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.

A moto que foi apreendida com eles estava com a placa adulterada.