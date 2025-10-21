Pai de aluna agride professor com socos após bronca por uso de celular em sala de aula

Um professor de 53 anos de idade foi agredido com nove socos pelo pai de uma aluna, após a filha do homem receber uma bronca por usar o celular durante a aula. O caso aconteceu em Guará, no Distrito Federal.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem entra na sala da coordenação e dá uma sequência de socos na cabeça do professor, que tenta se proteger antes do agressor ser contido por outros funcionários.

Nas imagens, ainda é possível ver a própria filha de Thiago tentando separar a briga e aplicando um "mata-leão" no pai para impedir que ele continuasse as agressões.

Segundo o professor, as agressões ocorreram depois dele chamar a atenção da aluna que usava o celular na aula e não copiava o conteúdo. “Eu falei que não era para mexer no celular e era para copiar o conteúdo. Ela deve ter chamado o pai, e ele foi à escola tirar satisfação comigo”, afirmou.

O professor ficou com olho roxo e hematomas nas costas após a agressão.

O agressor foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), usado para crimes de menor potencial ofensivo. Ele vai responder em liberdade por lesão corporal, injúria e desacato.

Em depoimento, o home afirmou que a filha ligou para ele afirmando que o professor havia a xingado.

