Polícia encontra cemitério clandestino em favela na Zona Sudoeste do Rio

A Polícia Civil localizou, nesta terça-feira (21), um cemitério clandestino no Morro do Jordão, que fica localizado entre os bairros Tanque e Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. O local seria utilizado pelo Comando Vermelho (CV) para esconder os corpos de criminosos.

Segundo a corporação, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) receberam a informação da existência do cemitério usado pela facção. Com isso, equipes foram as ruas para achar o local e levantar informações que auxiliem nas investigações.

As equipes vasculharam a área de mata da comunidade e encontraram um poço. Com auxílio de uma corda, os agentes realizaram a retirada de ossadas do local.

Leia também:

Familiares buscam pedreiro desaparecido há 17 dias no Maceió, em Niterói



Pacote "Literatura do Rio ao RJ" investe mais de R$ 10 milhões na cultura fluminense



A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Corpo de Bombeiros.