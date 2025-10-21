Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3725 | Euro R$ 6,2396
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Polícia encontra cemitério clandestino em favela na Zona Sudoeste do Rio

O Comando Vermelho usaria o local para esconder corpos de criminosos

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de outubro de 2025 - 16:48
Ossadas encontradas em cemitério clandestino no Morro do Jordão
Ossadas encontradas em cemitério clandestino no Morro do Jordão -

A Polícia Civil localizou, nesta terça-feira (21), um cemitério clandestino no Morro do Jordão, que fica localizado entre os bairros Tanque e Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. O local seria utilizado pelo Comando Vermelho (CV) para esconder os corpos de criminosos. 

Segundo a corporação, agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) receberam a informação da existência do cemitério usado pela facção. Com isso, equipes foram as ruas para achar o local e levantar informações que auxiliem nas investigações. 

As equipes vasculharam a área de mata da comunidade e encontraram um poço. Com auxílio de uma corda, os agentes realizaram a retirada de ossadas do local.

Leia também: 

Familiares buscam pedreiro desaparecido há 17 dias no Maceió, em Niterói

Pacote "Literatura do Rio ao RJ" investe mais de R$ 10 milhões na cultura fluminense

A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Corpo de Bombeiros.

Tags:

Comando Vermelho operação

Matérias Relacionadas