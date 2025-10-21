Filhos acusam viúva de Cid Moreira de desviar R$ 500 milhões do patrimônio do comunicador

Roger e Rodrigo Moreira, filhos do apresentador Cid Moreira, pediram ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) para que seja aberto um inquérito contra a viúva do jornalista, Maria de Fátima Sampaio Moreira. Os herdeiros de Cid acusam a mulher de ter desviado mais de R$ 500 milhões do patrimônio do comunicador.

Segundo Ângelo Carbone, advogado que defende os irmãos, a quebra dos sigilos bancários e fiscais de Fátima foi pedido, porque eles acreditam em uma suposta ocultação de bens e enriquecimento ilícito.

No documento encaminhado ao MPRJ, os herdeiros falam em uma evolução patrimonial "incompatível com os rendimentos declarados".

A disputa judicial entre Roger e Rodrigo com Fátima começou em 2021, após eles serem retirados do testamento do pai. Na época, eles afirmaram que Cid era vítima de maus tratos e apresentava sinas de senilidade.

"O objetivo é que seja agora realizado uma perícia judicial indireta em busca de uma declaração de que o mesmo não tinha condições de administrar sua vida por problemas psiquiátricos, e que ele foi usado pela viúva", disse Carbone.

Cid Moreira morreu em outubro de 2024, aos 97 anos. O apresentador havia sido internado em um hospital em Petrópolis, na região Serrana do Rio de Janeiro, para tratar um quadro de pneumonia.