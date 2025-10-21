Familiares buscam pedreiro desaparecido há 17 dias no Maceió, em Niterói

Morador do bairro de Maceió, em Niterói, Cicero Marcos da Silva Fontes, de 34 anos, desapareceu há quase 17 dias após sair de casa sem dizer aos familiares qual seria o seu destino. De acordo com informações, o homem sofre com distúrbios psiquiátricos, o que aumenta a preocupação dos familiares.

O homem, que trabalhava como pedreiro, desapareceu após sair de casa em Niterói, por volta das 8h do dia 4/10.

Segundo a irmã de Cícero, Raissa Ferreira, de 19 anos, essa é a primeira vez que o pedreiro desaparece em Niterói, mas algo semelhante já havia ocorrido anteriormente em outra localidade onde a família morou.

Cícero saiu de casa sem documentos, mas, para ajudar na identificação do homem, pode-se observar uma cicatriz na bochecha do lado direito, além de estar com a barba grande. No dia do desaparecimento, o homem vestia uma calça preta e uma camisa cinza.

Até o momento, os familiares não receberam nenhuma informação que ajude a localizar o pedreiro. Desesperados, eles também fizeram buscas em hospitais da região, mas sem sucesso. Caso haja alguma informação que ajude a localizar Cícero Marcos da Silva Fontes, entre em contato com o telefone do irmão, Daniel Ferreira Fontes: (21) 99411-3544.

Um registro de ocorrência foi feito na 79ª DP (Charitas).

