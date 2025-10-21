Pacote "Literatura do Rio ao RJ" investe mais de R$ 10 milhões na cultura fluminense

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (SececRJ) divulgou nesta segunda-feira (20/10), em Diário Oficial, o resultado final de seleção dos quatro editais que compõem o pacote de fomento "Literatura do Rio ao RJ". Ao todo, mais de 230 projetos foram contemplados, somando investimento de aproximadamente R$ 10 milhões — o maior volume de recursos da história dedicado ao segmento literário em território fluminense.

Os proponentes inabilitados na etapa de habilitação para contratação poderão interpor recurso documental entre 9h do dia 21 de outubro e 18h do dia 23, por meio da plataforma Desenvolve Cultura.

"Pensamos em editais para premiar diferentes formas de fazer a literatura e levar o recurso para feiras, espaços e projetos em todas as regiões. Aqui no Governo do Estado, nós temos atuado para ampliar o acesso à cultura de forma democrática, chegando a todos os territórios, não só na capital, mas também no interior. O título de 'Capital Mundial do Livro' corrobora a força criativa que o nosso povo carrega", afirma Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

A iniciativa é realizada no ano em que o Rio de Janeiro celebra o título de "Capital Mundial do Livro". Para incentivar a prática da leitura em todas as regiões, o pacote de editais foi pensado de forma democrática e distribuído em quatro diferentes linhas: "Feiras Literárias e Projetos Literários de Formação", "Produção Literária e Projetos Artísticos", "Manutenção de Espaços Literários" e "Contação de Histórias".

Feiras Literárias e Projetos Literários de Formação

Destinado a pessoas jurídicas e microempreendedores individuais (MEIs), o edital oferece 40 vagas e premiações de R$ 40 mil e R$ 100 mil, totalizando R$ 2,8 milhões em investimentos.

A categoria Feiras Literárias contempla eventos culturais voltados à promoção da leitura, da escrita e da expressão oral, com atividades como palestras, exposições, oficinas e cursos. Já em Projetos Literários de Formação, são incentivadas ações de capacitação e transmissão de saberes relacionadas à leitura, escrita, análise crítica e produção literária — em formatos como oficinas, palestras e grupos de estudo.

Produção Literária e Projetos Artísticos

Também voltado a pessoas jurídicas e MEIs, o edital oferece 92 vagas, com prêmios entre R$ 35 mil e R$ 100 mil, somando R$ 4,85 milhões em recursos.

A categoria Produção Literária abrange a criação de livros infantis, infantojuvenis ou de literatura geral, em formato físico. Já Projetos Artísticos a partir de Obras Literárias incentiva adaptações e criações culturais inspiradas em livros, nas áreas de artes cênicas, audiovisual e outras expressões artísticas.

Manutenção de Espaços Literários

Com 30 vagas de R$ 50 mil cada, o edital totaliza R$ 1,5 milhão em investimentos.

A linha é voltada à manutenção e reparo de espaços de leitura, como bibliotecas comunitárias, espaços independentes e bibliotecas itinerantes, conforme os formatos definidos em edital.

Contação de Histórias

Destinado a pessoas físicas, o edital oferece 75 vagas de R$ 12 mil cada, com investimento total de R$ 900 mil.

A contação de histórias é reconhecida como linguagem artístico-cultural lúdica que estimula a reflexão e o imaginário por meio da narração de obras literárias e da tradição oral. As apresentações podem contemplar diferentes faixas etárias e utilizar recursos como expressões corporais, dramatização, música, teatro, manipulação de bonecos e adereços.