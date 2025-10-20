Foragido da Justiça é preso em Resende

Após troca de dados com a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI/PMERJ), policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 37º BPM (Resende), prenderam na tarde do último sábado (18), na Rua Quatro, Fazenda da Barra III, em Resende, no Sul Fluminense, o foragido da Justiça, Leonardo Vidal dos Santos, vulgo “Negão”, de 31 anos.

De posse de informações policiais do Serviço Reservado e da Patamo I do 37º BPM, procederam ao local mencionado onde dizia que ele estaria se escondendo da justiça. No local os policiais conseguiram localizar e prender o criminoso, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Diante dos fatos, o acusado, foi encaminhado à 89ª DP (Resende), foi constatado que havia um Mandado de Prisão, expedido pela 1ª Vara Criminal de Resende com pedido de prisão preventiva. Cabe ressaltar, ainda, que Leonardo, possui várias passagens pelo sistema prisional, entre os anos de 2013 a 2025, todas pelo crime de tráfico de drogas e, desde novembro de 2022, estava cumprido pena em Prisão Albergue Domiciliar (PAD).

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)