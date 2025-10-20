Governo do Estado leva obras de drenagem e pavimentação aos bairros São José e Santa Tereza em Belford Roxo

A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento da Baixada Fluminense, levando infraestrutura de qualidade e promovendo mais dignidade para a população - Foto: Divulgação

A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento do desenvolvimento da Baixada Fluminense, levando infraestrutura de qualidade e promovendo mais dignidade para a população - Foto: Divulgação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado das Cidades, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, iniciou as obras de drenagem e pavimentação que vai transformar a mobilidade e a infraestrutura urbana dos bairros São José e Santa Tereza, contemplando 86 ruas e 28,7 quilômetros de vias requalificadas.

O projeto inclui a implantação de sistemas de drenagem, pavimentação e novas calçadas. As melhorias representam um avanço significativo na mobilidade urbana, garantindo mais conforto e segurança para pedestres e motoristas, além de impulsionar a valorização dos bairros atendidos.

"O Governo do Estado atua com ações concretas. As intervenções na cidade mostram que o nosso trabalho é feito com planejamento e parceria, levando desenvolvimento para todas as regiões e transformando a vida das pessoas", destacou o governador Cláudio Castro.

"A Baixada, que por muito tempo foi esquecida, hoje é tratada com o respeito e a atenção que merece. Em Belford Roxo, estamos realizando a pavimentação de 86 ruas, quase 29 quilômetros de vias, que vão transformar o dia a dia das pessoas, com mais dignidade e qualidade de vida", disse o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.