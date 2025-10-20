Suspeito de execução da maquiadora Verônica é encontrado morto em São Gonçalo

Apontado como autor da execução da maquiadora Verônica da Silva Barreto, de 26 anos, no Complexo do Salgueiro, na manhã deste domingo (19), um homem, cujo nome não foi divulgado, apareceu morto no Porto do Rosa, em São Gonçalo.

De acordo com informações iniciais de testemunhas, o autor dos disparos que vitimou Verônica chegou a se despedir de familiares.

Ainda conforme moradores da comunidade, logo após o crime, a comunidade já sabia quem teria sido o autor dos disparos, mas o medo e as leis locais fizeram com que todos permanecessem calados.

A polícia encontrou o corpo do acusado por volta das 17h30. Ele estava no banco traseiro de um Fiat Fastback preto e sem placa.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram acionados e estão investigando o caso. A polícia ainda está apurando a real participação do acusado no crime.

Familiares da jovem estiveram no Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta segunda-feira (20) e afirmaram não ter conhecimento sobre isso. A família esteve envolvida no socorro e, posteriormente, na liberação do corpo da jovem, que será sepultada na tarde desta segunda-feira, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo.