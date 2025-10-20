Polícia Civil estoura galpão que comercializava fios de cobre furtados na Baixada Fluminense

Policiais civis da 58ª DP (Posse) estouraram um galpão que comercializava fios de cobre furtados, neste sábado (18), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Seis criminosos foram presos em flagrante por receptação e uma vasta quantidade de materiais pertencentes a uma concessionária foi recuperado.

Os agentes foram ao endereço averiguar denúncias sobre o comércio ilegal de fios de cobre, subtraídos das redes de concessionárias de energia elétrica. Durante as diligências, os policiais observaram intensa movimentação no interior do imóvel, o que motivou o ingresso no local.

Cinco homens foram flagrados manipulando fios de cobre com o auxílio de equipamentos de corte e ferramentas próprias para desencapamento do material. Além disso, os agentes encontraram grande quantidade de fios de cobre encapados com marca, equipamentos eletrônicos de armazenamento, baterias e outros materiais comumente utilizados por empresas de telefonia.

Nenhum dos criminosos apresentou documentação que comprovasse vínculo com concessionárias ou notas fiscais que legitimassem a origem do material. Durante as diligências, o proprietário do galpão compareceu ao local, porém também não tinha qualquer comprovação de regularidade do funcionamento da empresa ou de procedência lícita dos materiais apreendidos.

Diante dos fatos, o estabelecimento foi interditado e os seis envolvidos foram presos em flagrante pelo crime de receptação. Todo o material apreendido será periciado