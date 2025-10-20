Itaboraí inicia 8ª semana da Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante 2025

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), segue avançando com a Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante 2025, que chega à sua 8ª semana a partir desta segunda-feira (20). A ação acontece até quinta-feira (23), das 9h às 14h, em diferentes bairros do município.

O objetivo da campanha é proteger cães e gatos contra a raiva, uma doença grave e fatal, que também pode ser transmitida aos seres humanos. Podem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de idade, desde que saudáveis no momento da aplicação.

Durante esta semana, as equipes da Vigilância em Saúde Ambiental e Controle de Zoonoses estarão nos seguintes locais:

Segunda-feira (20/10)

-Bairro Pacheco (próximo à E.M. José Leandro)

-Bairro Visconde (Campo Ferroviário)

-Bairro Cabuçu (Igreja Católica)

-Bairro Ampliação (próximo à E.M. Terezinha de Jesus)

Terça-feira (21/10)

-Bairro Montevidil (próximo à E.M. Adilson Rodrigues Soares)

-Bairro São José (UBS São José)

-Bairro Caluge (Colégio Gastão Dias)

Terça a quinta-feira (21 a 23/10)

-Bairro Visconde – Centro (Praça Pedro Amorim)

Quarta-feira (22/10)

-Bairro Curuzu (Praça Curuzu)

-Bairro Granjas Mirassol (C.E. Jovina Amaral de Oliveira)

-Bairro Caluge (em frente ao Condomínio Nova Itaboraí)

Quinta-feira (23/10)

-Bairro Picos (Posto de Saúde Picos)

-Bairro Badureco (UBS Mangueira)

A vacina é gratuita e aplicada por profissionais capacitados. A SEMSA orienta que os tutores levem seus animais com coleira e guia, e, no caso dos gatos, em caixas de transporte, garantindo segurança durante o atendimento.

A Campanha de Vacinação Antirrábica Itinerante 2025 segue percorrendo todos os bairros de Itaboraí e o cronograma semanal é divulgado nos canais oficiais da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde.