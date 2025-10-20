Arrascaeta e família sofrem tentativa de assalto ao sair do Maracanã

O casal está bem após os momentos de tensão - Foto: Reprodução - Instagram

O casal está bem após os momentos de tensão - Foto: Reprodução - Instagram

Uma das estrelas do Flamengo, o meio-campista Giorgian Arrascaeta, e sua família foram vítimas de uma tentativa de assalto ao deixar o Maracanã, na Zona Norte do Rio, após a vitória do clube carioca sobre o Palmeiras. O jogador comentou o caso nas redes sociais.

O jogador disse que foi um momento desagradável, mas também tranquilizou os fãs ao informar que todos estavam bem depois do susto.

7 anos no Flamengo 1era tentativa de asalto saindo do Maracanã

Que momento desagradável pasamos com a família

Graças a Deus estamos todos bem 🙏 — GiorgiandeArrascaeta (@GiorgiandeA) October 19, 2025

A esposa do jogador, Camila Bastiani, deu mais detalhes sobre a tentativa de assalto, em que os criminosos apontaram armas na direção do carro. “O que salvou nossas vidas foi que o carro era blindado e tentamos manter a calma”, relatou ela nas redes sociais.

Ainda durante seu relato, a modelo e empresária, que está esperando o primeiro filho do casal, aproveitou para criticar a segurança da cidade do Rio de Janeiro, onde, segundo ela, tentam “manter-se vivos”.