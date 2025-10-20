Morta a tiros em São Gonçalo, maquiadora seguia com a família para sítio no Rio

Verônica foi atingida por três disparos, um deles na cabeça - Foto: Reprodução/TV Globo

Verônica foi atingida por três disparos, um deles na cabeça - Foto: Reprodução/TV Globo

Morta após ser baleada na cabeça na manhã deste domingo (19), em São Gonçalo, a maquiadora Verônica da Silva Barreto, de 26 anos, seguia com a família para um sítio em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu dentro do Complexo do Salgueiro.

Além de Verônica, no carro estavam seu marido, os filhos do casal, a sogra, uma cunhada e outras crianças da família, que presenciaram o ataque.

Segundo testemunhas, o veículo, que estava com os vidros fechados, passou por uma barricada na comunidade de Itaúna, quando foi alvejado por criminosos armados.

Verônica foi atingida por três disparos, um deles na cabeça. Mas, ainda segundo relatos, mesmo ferida, ela ainda conseguiu gritar por socorro. O marido, que dirigia o carro, levou a esposa às pressas para a UPA de Nova Cidade. Por conta da gravidade, a mulher foi transferida para o Pronto-Socorro Central, no bairro Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investiga o caso. O carro foi periciado e já liberado.

O corpo de Verônica está no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. Até o momento, não há informações sobre o local do velório e do enterro.