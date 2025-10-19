Mulher não resiste após ser baleada na cabeça em São Gonçalo

A vítima chegou a ser levada para o Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, no Zé Garoto - Foto: Divulgação

Uma mulher morreu após ser baleada na cabeça na manhã deste domingo (19), em São Gonçalo. A vítima, ainda não identificada, chegou a ser levada para o Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, no Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes do 7º BPM foram acionadas para verificar a entrada de uma vítima de tiro na unidade de saúde. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o óbito.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realiza diligências para apurar a autoria e circunstâncias do crime.