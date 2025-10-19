Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4177 | Euro R$ 6,3235
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Mulher não resiste após ser baleada na cabeça em São Gonçalo

A vítima, que ainda não foi identificada, chegou a ser levada para o Pronto Socorro Central

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de outubro de 2025 - 15:23
A vítima chegou a ser levada para o Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, no Zé Garoto
A vítima chegou a ser levada para o Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, no Zé Garoto -

Uma mulher morreu após ser baleada na cabeça na manhã deste domingo (19), em São Gonçalo. A vítima, ainda não identificada, chegou a ser levada para o Pronto Socorro Central Dr. Armando Gomes de Sá Couto, no Zé Garoto, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes do 7º BPM foram acionadas para verificar a entrada de uma vítima de tiro na unidade de saúde. Ao chegarem ao local, os policiais confirmaram o óbito.

Leia também:

Jornalista Jourdan Amóra, diretor de A Tribuna, morre aos 86 anos

Festival Cultura de Direitos celebra arte, diversidade e cidadania na Orla de Bambuí

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realiza diligências para apurar a autoria e circunstâncias do crime.

Tags:

morre mulher baleada na cabeça

Matérias Relacionadas