'Flanelinhas' são presos ao redor do Maracanã por cobranças de vagas de até R$ 100 em dia de jogo

Foram presos, na tarde deste domingo (19), 18 'flanelinhas ilegais' que atuavam ao redor do estádio do Maracanã. Segundo os agentes do 6º BPM (Tijuca), eles cobravam até R$ 100 por vagas na rua durante o jogo entre Flamengo e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Os presos foram levados para a delegacia.

De acordo com as investigações, 14 deles tinham anotações criminais por roubo, furto e exercício ilegal da profissão.

“Muitas vezes, as pessoas são extorquidas. São R$ 60, R$80 e até R$ 100 que eles cobram em uma vaga e recebem no Pix. A pessoa que está vindo para o jogo acaba cedendo, com medo de ter uma retaliação. Para que eles tenham uma pena, é preciso o registro do queixoso, que pode ser feito on-line, onde pode ser anexado o comprovante do pagamento”, disse o tenente-coronel Renato Brum, comandante do 6º BPM.

Ele destacou ainda que, em alguns casos, por falta de registro da denúncia, os guardadores ilegais saem e voltam para o Maracanã no mesmo dia.

A prática é enquadrada como crime de extorsão e a pena prevista pode variar de 4 a 10 anos de prisão, além da multa.