Orcas são flagradas nadando nas águas da Barra da Tijuca

A presença ilustre dos animais no litoral brasileiro ocorre em razão da busca por alimentos ou por rotas migratórias - Foto: Reprodução

A presença ilustre dos animais no litoral brasileiro ocorre em razão da busca por alimentos ou por rotas migratórias - Foto: Reprodução

O oceanógrafo Tato Slerca e sua família registraram um grupo de cinco orcas, sendo um deles filhote, nadando tranquilamente na Barra da Tijuca, Zona Oeste, no Rio de Janeiro, neste domingo (19).

As imagens revelaram as orcas nadando próximo à linha d’água. A presença ilustre dos animais no litoral brasileiro ocorre em razão da busca por alimentos ou por rotas migratórias.

Leia também:

Pane no serviço de nuvem da Amazon causa problemas no Mercado Livre, Canva e outras plataformas

Reforma Casa Brasil: Lula lança programa de R$ 40 bilhões em empréstimos para reforma de casas populares

Esses animais costumam surgir nas águas mais frias, porém em determinados períodos do ano, chegam próximo à costa para se alimentar de peixes e golfinhos.