Orcas são flagradas nadando nas águas da Barra da Tijuca
As imagens foram registradas pelo oceanógrafo Tato Slerca e sua família
min de leitura | Escrito por Redação | 20 de outubro de 2025 - 09:40
O oceanógrafo Tato Slerca e sua família registraram um grupo de cinco orcas, sendo um deles filhote, nadando tranquilamente na Barra da Tijuca, Zona Oeste, no Rio de Janeiro, neste domingo (19).
As imagens revelaram as orcas nadando próximo à linha d’água. A presença ilustre dos animais no litoral brasileiro ocorre em razão da busca por alimentos ou por rotas migratórias.
Esses animais costumam surgir nas águas mais frias, porém em determinados períodos do ano, chegam próximo à costa para se alimentar de peixes e golfinhos.