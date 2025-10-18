PM prende três após confronto na comunidade do Pimba, em Niterói

Uma ação da Polícia Militar realizada nesta sexta-feira (17) na comunidade do Pimba, no Fonseca, em Niterói, resultou na prisão de três e apreensão de um menor, ambos envolvidos com o tráfico de drogas na região.

Após denúncia anônima, os agentes se encaminharam ao local, onde foram recebidos a tiros. Houve um breve confronto, e após revide, os suspeitos foram capturados.

Com os criminosos, os policiais apreenderam armamento, drogas e equipamentos usados para comunicação do tráfico na região.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado.